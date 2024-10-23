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03:34, 23 октября 2024Экономика

Госдума приняла поправки по уплате налогов и пошлин

Госдума приняла налоговые поправки по уплате пошлин, НДПИ и налога на прибыль

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтеньях проект закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс, говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Утверждается, что данный документ был разработан правительством РФ в рамках «бюджетного пакета» на предстоящие три года. В его рамках госпошлина за регистрацию договора аренды вырастет до четырех тысяч рублей для физических лиц и 44 тысяч для юридических лиц. Ставка налога на прибыль доходов организаций по ценным бумагам государства увеличится с 15 до 20 процентов.

Также увеличатся акцизы на алкогольные напитки и безалкогольную продукцию, содержащую сахар. Также будут скорректированы акцизы на нефтепродукты. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в свою очередь, снизится до нуля при производстве водорода и аммиака в Арктике.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уплате НДС покупателями при приобретении медных полуфабрикатов. Пока налог платят продавцы, но депутаты и эксперты считают, что изменение механизма взимания НДС повысит прозрачность рынка и снизит количество налоговых нарушений.

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      Артём Верейкин
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