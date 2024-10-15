Алкоголь в России решили сделать дороже

Минфин России предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

Минфин предложил с 1 января 2025 года повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Решение сделать спиртное дороже связано с ростом акцизов, сообщает РБК.

Согласно материалам ведомства, минимальная стоимость водки с начала следующего года вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра. Минимальные цены аналогичного объема коньяка увеличатся с 556 до 651 рубля. Бренди в рознице будет стоить не 403, а минимум 472 рубля.

Также Минфин предложил увеличить минимальную закупочную цену на этиловый спирт. Как сообщает РИА Новости, решение обусловлено инфляцией и ростом затрат на производство и логистику. Минимальная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) вырастет с 73 до 85 рублей за литр.

Также ведомство решило повысить минимальную закупочную цену на этиловый спирт, изготовленный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, который произвели из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола). Их стоимость вырастет с 55 до 64 рублей за тот же объем.

По данным Росалкогольтабакконтроля, с начала 2024 года суммарные объемы производства игристых вин в России увеличились на 27,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Российские предприятия произвели в общей сложности 11,1 миллиона декалитров (дал) подобного вина. Объемы производства тихих вин увеличились на восемь процентов год к году и составили 24 миллиона дал. Производство водки за это время выросло на 1,6 процента, до 55,7 миллиона дал, а коньяка — на 16,9 процента, до 6,9 миллиона дал.