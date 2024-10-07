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16:20, 7 октября 2024Экономика

В России резко выросло производство одного вида алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: выпуск игристых вин в России вырос на 27,6 процента

Фото: Егор Ежов / Коммерсантъ

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы производства игристых вин в России увеличились на 27,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. О резком росте выпуска шампанского в стране сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Уточняется, что за отчетный период российские предприятия произвели в общей сложности 11,1 миллиона декалитров (дал) подобного вида вина. Положительную динамику за это время продемонстрировал и выпуск тихих вин. Суммарные объемы производства этой алкогольной продукции увеличились на восемь процентов год к году и составили 24 миллиона дал, уточнили в организации.

Самые же стремительные темпы роста аналитики зафиксировали в сегменте ликерных вин. В январе-сентябре выпуск этого вида алкогольной продукции увеличился почти в полтора раза и достиг уровня в 895,1 тысячи дал. Что касается крепких напитков, то производство водки за это время выросло на 1,6 процента, до 55,7 миллиона дал, а коньяка — на 16,9 процента, до 6,9 миллиона.

Противоположную динамику в этом году показывает производство слабоалкогольных напитков. Так, по данным Росалкогольтабакконтроля, суммарные объемы выпуска подобного вида алкопродукции по итогам января-августа снизились на 32,1 процента, до 8,95 миллиона дал. Для сравнения, за этот период времени производство спиртосодержащих напитков (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) выросло на 8,5 процента, до 116,9 миллиона.

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      Анатолий Акулов
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