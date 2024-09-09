В России рухнул выпуск слабоалкогольных напитков

Росалкогольтабакконтроль: выпуск слабоалкогольных напитков упал, а вина — вырос

За первые восемь месяцев текущего года выпуск слабоалкогольных напитков в России рухнул на 32,1 процента, до 8,95 миллиона декалитров, хотя общее производство спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) выросло на 8,5 процента, до 116,9 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Интерфакс».

Столь резкое падение не сказалось на общей статистике из-за продолжения роста производства водки (48,4 миллиона декалитров, плюс 2,7 процента), а также существенного прироста выпуска вина. Так, игристые вина показали результат плюс 31,6 процента (9,2 миллиона декалитров), тихие вина — плюс 9,5 процента (21,3 миллиона).

Розлив коньяка вырос на 17,8 процента, до 5,59 миллиона декалитров, а в целом спиртных напитков крепостью выше девяти процентов выпущено на 8,5 процента больше, чем годом ранее, — 71,1 миллиона декалитров.

В прошлому году объем проданного в России алкоголя достиг максимума за последние девять лет. На одного потребителя старше 15 лет приходилось до восьми литров чистого спирта. При этом в первом полугодии текущего года продажи крепкого алкоголя в России выросли на 4,9 процента.