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09:53, 7 февраля 2025Экономика

Производство алкоголя в России упало

Росалкогольтабакконтроль: Производство алкоголя в России упало на 27,8 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Производство алкоголя в России в январе 2024 года упало до 8,8 миллиона декалитров (дал). Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Интерфакс».

В годовом выражении выпуск спиртного сократился на 27,8 процента. Сильнее всего упало производство водки — почти на треть, до 3,4 миллиона дал. Коньяка произвели на три процента меньше (498,4 тысячи дал), ликеро-водочных изделий — на 21,6 процента (995,7 тысячи дал) других спиртных напитков — всего 421,2 тысячи дал. Причем слабоалкогольную продукцию стали выпускать в 76 раз меньше — объемы упали с 877,4 до 11,5 тысячи дал.

Тенденцию объясняют ростом ставки акциза и минимальных цен с начала года, из-за чего производители наращивали объемы выпуска в конце года.

Для сравнения, в сегменте виноградного вина выпуск нарастили на 16,5 процента, до 2,2 миллиона декалитров, игристых (шампанских) вин — до 1,1 миллиона дал (плюс 23,4 процента год к году). Также за месяц произвели 65,7 тысячи дал ликерных вин (минус 16,9 процента).

В 2024 году россияне бросились скупать соджу, граппу и другой экзотический алкоголь из других стран. Покупки алкоголя из других стран выросли на 93,1 процента в натуральном выражении год к году и на 53,8 процента — в денежном. Сильнее всего вырос спрос на корейский соджу — его продажи подскочили на 348 процентов в количественном и на 184,1 процента в денежном выражении. На втором месте — грузинская чача (плюс 61 в количественном и 56,9 процента в денежном выражении). В топ-3 популярных напитков вошел также кальвадос (13,2 и 15 процентов соответственно).

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