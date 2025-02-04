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10:09, 4 февраля 2025Экономика

Россияне бросились скупать экзотический алкоголь

Нильсен: Продажи экзотического алкоголя в России выросли на 93,1 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россияне бросились скупать соджу, граппу и другой экзотический алкоголь из других стран. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» сообщает «Коммерсантъ».

В 2024 году покупки алкоголя из других стран выросли на 93,1 процента в натуральном выражении год к году и на 53,8 процента — в денежном. Сильнее всего вырос спрос на корейский соджу — его продажи подскочили на 348 процентов в количественном и на 184,1 процента — в денежном выражении. На втором месте — грузинская чача (плюс 61 в количественном и 56,9 процента — в денежном выражении). В топ-3 популярных напитков вошел также кальвадос (13,2 и 15 процентов соответственно).

По словам руководителя аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, на тенденцию повлияло формирование в последние годы «нового» среднего класса, готового пробовать новый для себя алкоголь. Во многом на подобные цифры повлиял эффект низкой базы, отметил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

Несмотря на взрывной рост спроса на экзотическое спиртное, в скором времени он может ослабнуть, полагают эксперты, и импортные виды алкоголя вряд ли будут конкурировать по продажам с водкой.

Согласно данным «Контур.Фокус», за последние четыре года, то есть с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года, число производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 17,17 процента — с 396 до 328. Новых производств за указанный период зарегистрировано всего 17. Северокавказская республика продолжает лидировать по общему числу производителей крепкого алкоголя — там действует 34 таких предприятия. Далее идут Московская область (23), Дагестан и Москва (по 22).

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