Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:49, 7 марта 2025Экономика

В России резко снизилось производство популярного спиртного напитка

РАТК: Производство водки в России упало больше чем на 26 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

За первые два месяца 2025 года производство водки в России снизилось на 26,3 процента, до 7,6 декалитров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (РАТК).

Кроме того, на 23,4 процента упало производство спиртных напитков в целом. Выпуск на коньячных предприятиях снизился на 21,2 процента.

При этом на 14,8 процента выросло производство виноградных вин. Оно дошло до 5,1 миллиона декалитров. Также на 16,1 процента (до 2,4 миллиона декалитров) увеличился выпуск игристых вин. Для слабого алкоголя снижение оценивается в 12,6 раза, до 211,2 тысячи декалитров.

Ранее сообщалось, что в РФ на пиво и пивные напитки составили пришлось 58 процентов продаж алкоголя. На прочие разновидности спиртного пришлось 42 процента. При этом продажи виски увеличились на 12 процентов, водки — на 11 процентов, а шампанского и игристых вин — на 8 процентов. Однако упали продажи таких напитков, как самбука (минус 19 процентов), текила (минус 16 процентов), вермут (минус 11 процентов) и ликер (минус 4 процента).

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому с F-16

    Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

    Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле для россиян

    Стали известны подробности о состоянии президента Южной Осетии после госпитализации

    Российские Т-72 получили «Реликт» от Т-90М

    В МИД России прокомментировали перезагрузку отношений с США

    Стало известно о перебросе под Харьков мобилизованных и дезертировавших бойцов ВСУ

    В разведке США назвали массовые увольнения «выстрелом в голову, а не ногу»

    Россиянам рассказали о повышении социальной пенсии

    Стало известно о серьезнейших проблемах у ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше