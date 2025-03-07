В России резко снизилось производство популярного спиртного напитка

РАТК: Производство водки в России упало больше чем на 26 процентов

За первые два месяца 2025 года производство водки в России снизилось на 26,3 процента, до 7,6 декалитров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (РАТК).

Кроме того, на 23,4 процента упало производство спиртных напитков в целом. Выпуск на коньячных предприятиях снизился на 21,2 процента.

При этом на 14,8 процента выросло производство виноградных вин. Оно дошло до 5,1 миллиона декалитров. Также на 16,1 процента (до 2,4 миллиона декалитров) увеличился выпуск игристых вин. Для слабого алкоголя снижение оценивается в 12,6 раза, до 211,2 тысячи декалитров.

Ранее сообщалось, что в РФ на пиво и пивные напитки составили пришлось 58 процентов продаж алкоголя. На прочие разновидности спиртного пришлось 42 процента. При этом продажи виски увеличились на 12 процентов, водки — на 11 процентов, а шампанского и игристых вин — на 8 процентов. Однако упали продажи таких напитков, как самбука (минус 19 процентов), текила (минус 16 процентов), вермут (минус 11 процентов) и ликер (минус 4 процента).