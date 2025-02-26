В России определили самый популярный спиртной напиток

РИА Новости: В России 58 процентов продаж алкоголя пришлись на пиво

Пиво и пивные напитки составили 58 процентов продаж алкоголя в России в начале года. Это выяснили эксперты компании «Атол». Их выводы процитировало РИА Новости.

На остальные виды спиртного пришлось 42 процента. Кроме того, объем продаж алкоголя в несетевой рознице в январе-феврале 2025 года вырос на пять процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.

Также оказалось, что продажи виски в России выросли на 12 процентов, водки — на 11 процентов, а шампанского и игристых вин — на 8 процентов. Снижение отмечено для таких напитков, как самбука (минус 19 процентов), текила (минус 16 процентов), вермут (минус 11 процентов) и ликер (минус 4 процента).

Ранее сообщалось о серьезном росте продаж экзотического алкоголя из других государств. Сильнее всего в 2024 году вырос спрос на корейский соджу. На втором месте грузинская чача, а на третьем — кальвадос.

Также есть данные, что натуральные продажи виски с января по ноябрь 2024 года выросли в РФ почти на 20 процентов. Этот напиток оказался одним из самых быстрорастущих. Он уступает только рому, физические продажи которого увеличились на 24,9 процента.