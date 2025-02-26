Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 26 февраля 2025Экономика

В России определили самый популярный спиртной напиток

РИА Новости: В России 58 процентов продаж алкоголя пришлись на пиво
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пиво и пивные напитки составили 58 процентов продаж алкоголя в России в начале года. Это выяснили эксперты компании «Атол». Их выводы процитировало РИА Новости.

На остальные виды спиртного пришлось 42 процента. Кроме того, объем продаж алкоголя в несетевой рознице в январе-феврале 2025 года вырос на пять процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года.

Также оказалось, что продажи виски в России выросли на 12 процентов, водки — на 11 процентов, а шампанского и игристых вин — на 8 процентов. Снижение отмечено для таких напитков, как самбука (минус 19 процентов), текила (минус 16 процентов), вермут (минус 11 процентов) и ликер (минус 4 процента).

Ранее сообщалось о серьезном росте продаж экзотического алкоголя из других государств. Сильнее всего в 2024 году вырос спрос на корейский соджу. На втором месте грузинская чача, а на третьем — кальвадос.

Также есть данные, что натуральные продажи виски с января по ноябрь 2024 года выросли в РФ почти на 20 процентов. Этот напиток оказался одним из самых быстрорастущих. Он уступает только рому, физические продажи которого увеличились на 24,9 процента.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

      В российском городе у ребенка случился отек Квинке из-за соседа снизу

      Мать Алеси Кафельниковой показала фигуру в бикини

      В России захотели запрещать доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

      Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

      Раскрыто отношение Трампа к отправке военных на Украину

      Arianespace перенесла второй запуск Ariane 6

      Россиянку задержали за фиктивную регистрацию свыше 150 иностранцев

      Жители Маврикия пригрозили российским туристам расправой и начали нападать на их виллы

      Пленный боец ВСУ отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше