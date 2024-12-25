Россияне стали чаще покупать один спиртной напиток

«Ъ»: натуральные продажи виски выросли в РФ почти на 20 процентов

Производство вискового дистиллята в России за 11 месяцев 2024 года выросло в годовом выражении на 61 процент, до 1,21 миллиона декалитров. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Кроме того, по информации аналитической компании «Нильсен» натуральные продажи виски с января по ноябрь увеличились на 19,6 процента год к году, а денежные — на 24,9 процента. Таким образом, данный спиртной напиток оказался одним из самых быстрорастущих. Его опережает лишь ром, показавший рост физических продаж в 24,9 процента, а денежных — в 25 процентов.

Что касается выпуска самого виски, то он вырос на 25 процентов.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский предположил, что до 2030 года объем рынка виски в России может увеличиваться почти на 15–20 процентов ежегодно. А доля российской продукции к этому моменту имеет шансы дойти до 50–60 процентов.

Ранее сообщалось, что за первые десять месяцев 2024 года розничные продажи алкогольной продукции в России поднялись до 184,2 миллиона декалитров.

Кроме того, известно, что в августе Евросоюз уменьшил на 21 процент поставки в Россию этого спиртного напитка, хотя в конце весны и начале лета они росли.