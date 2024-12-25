Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:29, 25 декабря 2024Экономика

Россияне стали чаще покупать один спиртной напиток

«Ъ»: натуральные продажи виски выросли в РФ почти на 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Производство вискового дистиллята в России за 11 месяцев 2024 года выросло в годовом выражении на 61 процент, до 1,21 миллиона декалитров. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Кроме того, по информации аналитической компании «Нильсен» натуральные продажи виски с января по ноябрь увеличились на 19,6 процента год к году, а денежные — на 24,9 процента. Таким образом, данный спиртной напиток оказался одним из самых быстрорастущих. Его опережает лишь ром, показавший рост физических продаж в 24,9 процента, а денежных — в 25 процентов.

Что касается выпуска самого виски, то он вырос на 25 процентов.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский предположил, что до 2030 года объем рынка виски в России может увеличиваться почти на 15–20 процентов ежегодно. А доля российской продукции к этому моменту имеет шансы дойти до 50–60 процентов.

Ранее сообщалось, что за первые десять месяцев 2024 года розничные продажи алкогольной продукции в России поднялись до 184,2 миллиона декалитров.

Кроме того, известно, что в августе Евросоюз уменьшил на 21 процент поставки в Россию этого спиртного напитка, хотя в конце весны и начале лета они росли.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об угрозе обрушения торгового центра во Владикавказе после взрыва

      Белоголовый орлан официально стал национальной птицей США

      На Украине назвали способ завершить конфликт

      Стало известно о взрыве в Ингушетии

      Россиянин сорвался с водопада на Бали, пробил легкое и сломал позвоночник

      В некоторых украинских городах пропало электричество и отопление

      Появилось видео тушения пожара после взрыва в российском торговом центре

      Сектору Газа предрекли наступление голода

      Названа предварительная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

      Задержание планировавших теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше