Евросоюз снизил поставки в Россию одного спиртного напитка

Евростат: поставки виски в Россию снизились на 21 процент

В августе Европейский союз снизил на 21 процент поставки в Россию виски, хотя в мае, июне и июле они росли. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Если в июле речь шла о 23,7 тысячи тонн, то в августе цифры просели до 18,7 тысячи тонн. В денежном выражении сокращение оценивается в 11 процентов, до 20,6 миллиона евро.

Кроме того, имеет место общее снижение поставок европейского виски за границу. По сравнению с июлем августовский экспорт упал на девять процентов. Руанда и Пакистан практически полностью отказались от этой продукции. Япония сократила закупку на 58 процентов, а Индия на 57 процентов.

Отмечается, что среди всех импортеров европейского виски Россия занимает второе место. На первом США. Третье и четвертое места остаются за Великобританией и Украиной соответственно.

В сентябре сообщалось, что в 2024 году производство зернового виски в России увеличилось на 30 процентов. Средняя цена 0,5 этого литра напитка примерно 500–600 рублей.

Также есть данные, что до конца 2024 года в России начнут выпускать шотландский виски на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ).