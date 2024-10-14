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09:05, 14 октября 2024Экономика

В России решили разливать шотландский виски

Компания Luding Group начнет разливать в России шотландский виски Glendale

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российская компания Luding Group заключила договор с шотландской Campbell Mayer на розлив виски Glendale. Об этом со ссылкой на представителя алкогольной компании сообщает газета «Ведомости».

Выпускать шотландский виски планируют на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ), производство начнут до конца 2024 года. В Luding объясняют такое решение развитием брендов своего портфеля, стратегией локализации производства и стремлением удовлетворить растущий спрос на качественные и доступные алкогольные продукты.

Предприятие в Подмосковье будет выпускать 70 тысяч бутылок в месяц, точную стоимость напитка не раскрывают, однако позицируют стоимость Glendale ближе к эконом-сегменту. Импортный виски сейчас стоит 1200 рублей за 0,7 литра.

Самыми популярными брендами виски в России с начала 2024 года стали английский William Lawsons, а также российские Steersman и Fowler’s. За восемь месяцев продажи выросли на 21 процент.

По данным NielsenIQ, в 2024 году производство зернового виски в России выросло на 30 процентов. Доля зернового виски в стране растет значительно быстрее рынка, и на нее приходится большинство новинок отечественного производства. В компании АСГ оценивают объем производства зернового виски в 2–2,5 миллиона декалитров в текущем году.

В июне Евросоюз резко увеличил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года. По данным Евростата, РФ закупила 2000 тонн виски на сумму 23,3 миллиона евро — показатели мая были превышены в полтора раза и в денежном, и в натуральном выражении. Основной объем поставок пришелся на шотландский виски (14,2 миллиона евро), европейский бурбон (1,2 миллиона евро) и другие сорта.

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      Вячеслав Агапов
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