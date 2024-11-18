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09:15, 18 ноября 2024Экономика

Продажи алкоголя в России взлетели до максимума

РАТК: продажи алкоголя в России в 2024 году взлетели до исторического максимума
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В первые десять месяцев 2024 года розничные продажи алкогольной продукции в России выросли до максимальных с 2017 года, когда началась публикация официальной статистики, 184,2 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакрегулирование (РАТК) сообщает РБК.

Результат 2023 года был ниже на 0,8 процента, а с 2017 года потребление выросло на 21 процент. В частности, рекордные продажи показала водка — 62,5 миллиона декалитров (в 2017-м — 54,2 миллиона).

Виноградного и игристого вин было продано 46,9 миллиона декалитров и 16,3 миллиона соответственно — на 0,9 процента и 10,9 процента больше, чем в прошлом году, и на 22,5 процента и 61 процент больше, чем в 2017-м. Среди других категорий наибольший рост показали ликеро-водочные издения (настойка, наливка, ликер, бальзам) и другой крепкий алкоголь (виски, ром, джин, кальвадос) — плюс 16,6 и 15,7 процента. В абсолютных цифрах это 13,2 и 11,3 миллиона декалитров.

Продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта и плодовой алкогольной продукции упали соответственно на 34,3 и 20,1 процента, а слабоалкогольной продукции — на 19,8 процента, до 11,5 милллиона декалитров. Последнее объясняется четырехкратным ростом акциза, что сделало экономически невыгодным выпуск слабоалкогольных коктейлей.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о планах резко сократить время продажи алкоголя в регионе. В случае одобрения региональным парламентом с 1 марта в будний день алкоголь можно будет купить в магазинах области с 12 до 14 часов.

По словам главы региона, он не может равнодушно смотреть на сокращение численности населения, кратный рост алкомаркетов и «позорное» место Вологодской области во российском рейтинге трезвости.

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