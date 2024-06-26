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09:49, 26 июня 2024Экономика

В России предложили повысить пошлину на «недружественное» вино до 25 процентов

РБК: Минфин и Минсельхоз обсудили возможность повышения пошлин на вино до 25 %
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Пошлину на вина из недружественных стран предложили повысить уже в августе 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и отрасли пишет РБК.

По словам собеседников издания, профильные ведомства, среди которых Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз, уже обсудили возможный рост ставки пошлины с 20 до 25 процентов. Также рассматривается вариант повышения базовой ставки (минимальной суммы, которую необходимо заплатить при ввозе вина) с 1,5 до 2 долларов за литр.

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Один из источников отмечает, что речь идет о «системной работе по выработке контрсанкционных мер», которые в то же время стимулируют собственное производство. Рост пошлин на «недружественное» вино с 12,5 до 20 процентов в августе прошлого года дал определенный эффект, и новое повышение позволит выровнять цены на бюджетное импортное и российское вино массового сегмента, добавил он. При этом важно сохранить комфортные условия для импорта из дружественных стран, чтобы обеспечить привычный ассортимент в российских магазинах.

В Союзе индустрии гостеприимства рассказали, что правительство РФ рассматривает также повышение пошлин на грузинские вина — сейчас они ввозятся в страну с нулевой ставкой. По словам представителя объединения, это поможет российским виноделам и продаже отечественных вин. Другой источник в отрасли добавил, что власти планируют повысить пошлины и на крепкие спиртные напитки — до 20 процентов от стоимости, но не менее 3 евро за литр. Текущая ставка на такой алкоголь составляет 1,4-1,5 евро за литр и не зависит от цены.

Ранее стало известно, что в 2023 году продажи алкоголя в России установили рекорд. Показатель достиг восьми литров чистого спирта на душу населения — максимального значения за последние девять лет. При этом реальное потребление может быть на треть выше официальной статистики благодаря распространению суррогата, отмечают эксперты.

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