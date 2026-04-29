21:46, 29 апреля 2026Экономика

Последствия для Исинбаевой за крупный долг по ЖКХ оценили

Адвокат Власова: Из-за долга по ЖКУ в 400 тысяч Исинбаевой грозит арест счетов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Покинувшей РФ спортсменке Елене Исинбаевой грозит арест банковских счетов из-за крупного долга по ЖКУ. Негативные последствия неуплаты назвала адвокат Ольга Власова в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

Задолженность в размере 400 тысяч рублей накопилась за две квартиры бизнес-класса в Москве. По словам юриста, платить за капитальный ремонт, содержание и отопление прыгунье с шестом придется, даже несмотря на то, что ни в одной из них та сейчас не живет. «Если долг накопился, то УК может обратиться в суд сначала за судебным приказом, а в случае отмены приказа — уже с иском. Кроме того, на основную сумму долга будет начисляться неустойка за каждый день просрочки», — поделилась информацией специалист. В процессе исполнения решения суда, продолжила Власова, судебные приставы могут наложить арест на имущество должника и его сбережения в банке, запретить ему совершать сделки с недвижимостью, а также лишить его возможности выезжать за границу до погашения долга.

О внушительной задолженности за «коммуналку» Исинбаевой стало известно накануне.

