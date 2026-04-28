На Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКХ

Shot: На Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКХ

На двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКХ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что уехавшая в Испанию 43-летняя спортсменка третий год не оплачивает коммунальные услуги за две московские квартир бизнес-класса. Сумма долгов за жилплощадь в ЖК «Дом в Сокольниках» и ЖК «Акватория» выросла до 440 тысяч рублей.

Энергетическая компания уже направила иск на спортсменку. Федеральная налоговая служба (ФНС) также выставила счет Исинбаевой на 920 тысяч рублей, из-за чего ее банковские счета снова могут быть заблокированы.

В прошлом году Исинбаевой разблокировали банковские счета в России. Спортсменка погасила долг в размере 283 тысяч рублей.