Исинбаевой разблокировали счета в России

ФНС разблокировала счета чемпионки Исинбаевой в России после погашения долга

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой разблокировали банковские счета в России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, спортсменка погасила долг в размере 283 тысячи рублей. После этого Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета Исинбаевой, привязанные к ее ИП.

Ранее ФНС заблокировала счета Исинбаевой. Причиной называется задолженность, которую бывшая спортсменка еще не погасила.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Спортсменка живет в Испании.