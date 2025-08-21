Спорт
10:38, 21 августа 2025Спорт

Исинбаевой разблокировали счета в России

ФНС разблокировала счета чемпионки Исинбаевой в России после погашения долга
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой разблокировали банковские счета в России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, спортсменка погасила долг в размере 283 тысячи рублей. После этого Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета Исинбаевой, привязанные к ее ИП.

Ранее ФНС заблокировала счета Исинбаевой. Причиной называется задолженность, которую бывшая спортсменка еще не погасила.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Спортсменка живет в Испании.

