Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:49, 29 мая 2026Мир

Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

Генсек НАТО Рютте связался с властями Румынии после попадания беспилотника в жилой дом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Inquam Photos / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает контакт с руководством Румынии в связи с инцидентом, когда беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом недалеко от украинской границы. Об этом в соцсети X сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт.

По ее словам, Рютте «поддерживает связь с румынскими властями». Представительница блока также заверила, что НАТО продолжит усиливать оборону от всех видов угроз, включая атаки беспилотников.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Мощный удар попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

    В Иране отреагировали на уход авианосцев США из региона

    Москвичам предрекли осеннюю погоду

    Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

    Стало известно о перебросе боеспособных штурмовых групп ВСУ на один участок фронта

    Вэнс сделал заявление о сделке с Ираном

    Сотрудники популярного реалити-шоу за кулисами заключали пари на секс участников

    Россиянка описала кухню мексиканки словами «это уже что-то на грани катастрофы»

    Экс-возлюбленная Березовского восхитила подписчиков откровенными фото

    Перечислены скрытые способы ускорения интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok