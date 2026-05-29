Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

Генсек НАТО Рютте связался с властями Румынии после попадания беспилотника в жилой дом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает контакт с руководством Румынии в связи с инцидентом, когда беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом недалеко от украинской границы. Об этом в соцсети X сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт.

По ее словам, Рютте «поддерживает связь с румынскими властями». Представительница блока также заверила, что НАТО продолжит усиливать оборону от всех видов угроз, включая атаки беспилотников.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Мощный удар попал на видео.