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22:05, 18 июня 2026Экономика

В Казахстане нашли «резиновую» квартиру с тысячей мигрантов

Житель Алматы-Аты зарегистрировал в квартире 990 мигрантов и попал под суд
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Алма-Ате нашли «резиновую» квартиру с почти тысячей мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры казахстанского города.

По информации ведомства, собственник за вознаграждение зарегистрировал в однушке в Наурызбайском районе Алма-Аты 990 человек, которые после не проживали в квартире. Выявить нарушение помогла прокурорская проверка. В результате суд приговорил мужчину к году тюрьмы за организацию незаконной миграции.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию 146 иностранных граждан. Обвиняемым грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо тюремный срок до трех лет.

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