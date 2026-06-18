В Казахстане нашли «резиновую» квартиру с тысячей мигрантов

Житель Алматы-Аты зарегистрировал в квартире 990 мигрантов и попал под суд

В Алма-Ате нашли «резиновую» квартиру с почти тысячей мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры казахстанского города.

По информации ведомства, собственник за вознаграждение зарегистрировал в однушке в Наурызбайском районе Алма-Аты 990 человек, которые после не проживали в квартире. Выявить нарушение помогла прокурорская проверка. В результате суд приговорил мужчину к году тюрьмы за организацию незаконной миграции.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию 146 иностранных граждан. Обвиняемым грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо тюремный срок до трех лет.