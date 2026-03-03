Россияне пустили в квартиры 146 мигрантов и поплатились

МВД: В Ростове-на-Дону возбудили дело за фиктивную регистрацию 146 мигрантов

Россияне зарегистрировали в своих квартирах 146 мигрантов и поплатились. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по региону.

За период с 2025 по 2026 годы владельцы зарегистрировали в двух квартирах 146 человек, которые там ни разу не появлялись. Когда о схеме стало известно полиции, шестерых иностранных граждан принудительно выдворили из России, а в отношении еще одного мигранта составили протокол за нарушение правил пребывания в стране. Сейчас следователи продолжают устанавливать личности всех, кто воспользовался услугами «резиновых» квартир, чтобы аннулировать их регистрацию и привлечь к ответственности.

Что касается собственников жилья, против них возбудили уголовные дела. Им грозит штраф на сумму до полумиллиона рублей, принудительные работы либо до трех лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что в столице бывших полицейских осудили за легализацию более двух тысяч мигрантов.

