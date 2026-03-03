Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:00, 3 марта 2026Экономика

Россияне пустили в квартиры 146 мигрантов и поплатились

МВД: В Ростове-на-Дону возбудили дело за фиктивную регистрацию 146 мигрантов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Global Look Press

Россияне зарегистрировали в своих квартирах 146 мигрантов и поплатились. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по региону.

За период с 2025 по 2026 годы владельцы зарегистрировали в двух квартирах 146 человек, которые там ни разу не появлялись. Когда о схеме стало известно полиции, шестерых иностранных граждан принудительно выдворили из России, а в отношении еще одного мигранта составили протокол за нарушение правил пребывания в стране. Сейчас следователи продолжают устанавливать личности всех, кто воспользовался услугами «резиновых» квартир, чтобы аннулировать их регистрацию и привлечь к ответственности.

Что касается собственников жилья, против них возбудили уголовные дела. Им грозит штраф на сумму до полумиллиона рублей, принудительные работы либо до трех лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что в столице бывших полицейских осудили за легализацию более двух тысяч мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Израиль заявил об ударе по секретному центру ядерных разработок в Иране

    Украинская молодежь начала массово покидать страну

    Россияне пустили в квартиры 146 мигрантов и поплатились

    Названо число пострадавших от ударов Израиля и США иранских школьников

    США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном

    Эрдоган заявил о приближении периода хаоса в современном мире

    Раскрыто место похорон верховного лидера Ирана

    Новорожденные дети пострадали при ударе США и Израиля по больнице в Тегеране

    В результате израильского удара погиб командующий ливанским корпусом КСИР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok