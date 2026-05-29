Мощный удар беспилотника по жилому дому в Румынии попал на видео

Опубликовано видео мощного удара беспилотника по жилому дому в Румынии

Мощный удар беспилотника по жилому дому в румынском Галаце попал на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Дзеркало тижня».

На месте работают спасательные службы и полиция.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

В опубликованном Службой экстренного реагирования Румынии (IGSU) заявлении говорится, что дрон упал на жилой дом, в результате чего на 10-м этаже вспыхнула квартира. На место прибыли силы IGSU Галац, а также другие подразделения МВД и специализированные команды SRI для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.