Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:06, 29 мая 2026Мир

Мощный удар беспилотника по жилому дому в Румынии попал на видео

Опубликовано видео мощного удара беспилотника по жилому дому в Румынии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Мощный удар беспилотника по жилому дому в румынском Галаце попал на видео. Кадры разместил Telegram-канал «Дзеркало тижня».

На месте работают спасательные службы и полиция.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

В опубликованном Службой экстренного реагирования Румынии (IGSU) заявлении говорится, что дрон упал на жилой дом, в результате чего на 10-м этаже вспыхнула квартира. На место прибыли силы IGSU Галац, а также другие подразделения МВД и специализированные команды SRI для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Пленный боец ВСУ рассказал об угрозах родственникам со стороны ТЦК

    Видео Оксаны Самойловой без нижнего белья оценили в сети фразой «это перебор»

    Из-за атаки украинских БПЛА перекрыли выезд из российского города

    Мощный удар беспилотника по жилому дому в Румынии попал на видео

    Опубликованы неизвестные кадры разрушений после мощного землетрясения в Нефтегорске

    Бывший пастор продемонстрировал пенис в продуктовом магазине

    Мужчина пожаловался на поломку новой машины и «навсегда утратил достоинство»

    В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

    В небе над Украиной заметили российские дроны с необычной модификацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok