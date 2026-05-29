В граничащей с Украиной стране беспилотник врезался в жилой дом

IGSU: В румынском Галаце беспилотник врезался в жилой дом, двое пострадали

В городе румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом. Об этом сообщает Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По предварительным данным, пострадали два человека.

В опубликованном заявлении говорится, что дрон упал на жилой дом, в результате чего на 10-м этаже вспыхнула квартира. На место прибыли силы IGSU Галац, а также другие подразделения МВД и специализированные команды SRI для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

Двое находившихся в горящей квартире человек эвакуировались самостоятельно. По состоянию на текущий момент жертв не обнаружено.

В ночь на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Кроме того, на территории республики упал как минимум еще один дрон. Его обломки до сих пор не обнаружены.