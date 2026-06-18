Ушел из жизни легендарный российский мультипликатор

На 83-м году жизни скончался легендарный российский мультипликатор Игорь Макаров

На 83-м году жизни умер легендарный российский мультипликатор, карикатурист, шаржист, член Союза кинематографистов России Игорь Макаров. Трагическую новость сообщили на официальном сайте организации.

Классик мультипликации кино и телевидения ушел из жизни 18 июня.

В память о Макарове остались такие мультфильмы, как «Очень синяя борода», «Пес в сапогах», «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы», «Йоксель-Моксель» и многие другие работы, в которых он выступал в роли художника-постановщика.

Игорь Макаров также был автором к программам «Артлото», «Вокруг смеха» и «Бенефис».

Ранее стало известно о смерти актрисы Алисы Песоцкой, известной по роли дамы с собачкой в фильме «О чем говорят мужчины».