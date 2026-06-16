Стала известна причина смерти звезды «О чем говорят мужчины»

Актриса Алиса Песоцкая умерла в возрасте 54 лет после нескольких месяцев борьбы с раком

Актриса Алиса Песоцкая, известная по роли дамы с собачкой в фильме «О чем говорят мужчины», умерла после борьбы с онкологией. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, Песоцкой диагностировали рак в апреле этого года. Врачи провели ей срочную операцию и выписали 12 мая — прямо в день ее рождения. Однако уже через неделю артистке стало хуже, после чего она снова была доставлена в больницу в Красногорске. Она ушла из жизни спустя несколько часов после причастия, для которого в палату вызвали священника.

«Она очень хотела жить, была настроена на борьбу. Но очень поздно обратилась к врачам, метастазы слишком агрессивно и быстро распространились, были поражены жизненно важные органы», — сообщил инсайдер изданию.

Ранее стало известно, что звезда «Клюквенного щербета» умерла после приема препаратов. По информации источника, Эдже Иртем приняла препараты в большом количестве и смешала их со спиртным.