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21:28, 18 июня 2026Мир

Стало известно о подготовке Британии к ответу России на арест танкера

Guardian: Британия готовится к ответу России на арест нефтяного танкера Smyrtos
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Jasso /  Reuters

Власти Великобритании опасаются, что Москва предпримет ответные меры после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который Лондон связывает с российским «теневым флотом». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британские военные источники.

Отмечается, что в Лондоне заранее оценивали возможные последствия операции по задержанию судна и ожидают, что российская сторона попытается ответить. В Торговой палате судоходства Великобритании сообщили, что судовладельцы и капитаны готовы к возможным ответным действиям Москвы.

14 июня британские вооруженные силы перехватили танкер Smyrtos «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш. В операции принимали участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью.

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