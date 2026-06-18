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21:43, 18 июня 2026Бывший СССР

В украинском городе запретили песни и фильмы на русском языке

В Кропивницком на Украине запретили включать песни и фильмы на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Richard Bell / Unsplash

Депутаты горсовета в областном центре Кропивницкий на Украине проголосовали за мораторий на включение в общественных местах песен, клипов и фильмов на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

Отмечается, что за это решение проголосовали 24 депутата из 27 присутствующих. Еще трое воздержались.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский лидер своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков.

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