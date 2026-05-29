«Это пока цветочки». Кремль, Медведев и МИД России прокомментировали падение беспилотника на дом в Румынии

В Госдуме инцидент с БПЛА в Румынии назвали провокацией против России

Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с упавшим в Румынии беспилотником. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«А как иначе», — ответил он на соответствующий вопрос.

БПЛА врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. В результате удара загорелась квартира на десятом этаже. По предварительным данным, пострадали два человека, жертв не обнаружено.

МИД Румынии обвинил в случившемся Россию и пообещал действовать с максимальной стойкостью для усиления международного давления на Москву для немедленного и всестороннего прекращения огня.

В МИД инцидент назвали провокацией против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о реакции лидеров Евросоюза, назвав их заявления верещаниями. По ее словам, таким образом ЕС пытается отвлечь мир от главной проблемы.

«Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений [президента Украины] Владимира Зеленского», — заявила Захарова.

Она предупредила, что Россия ответит Румынии на объявление генерального консула Андрея Косилина персоной нон-грата.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал лидеров ЕС «заткнуться» на эту тему.

Это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований. Так что завалите хлебало. Это пока цветочки! Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ

По его мнению, страны Евросоюза — прямые участники военного конфликта с Россией. Они каждый день принимают участие в атаках на Россию, подчеркнул Медведев.

«Европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных», — указал дипломат.

Позицию Евросоюза раскритиковали депутаты и сенаторы

Сенатор Совфеда от Донецкой Народной Республики Александр Волошин назвал ситуацию парадоксальной. По его словам, Евросоюз оказывает Украине финансовую и политическую поддержку, а ответственность за последствия ее провокаций пытается возложить на Россию.

«Европейские бюрократы годами верили, что могут бесконечно подливать масло в огонь конфликта и оставаться в безопасности. Теперь последствия долетают до территории стран НАТО — сначала Прибалтики, а теперь и Румынии», — отметил сенатор.

Германия и Венгрия бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту, а венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также поддержал «полное и тщательное расследование». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что результаты расследования могут даже не раскрыть.

Мы проводим расследования, фотографируем все, доказываем. А им свойственна дезинформация. Она рассчитана на реакцию людей в моменте. Потом проводят расследования, но вопрос: будут ли они делиться его результатами? Расследование по подрыву газопроводов «Северного потока» сколько они уже проводят? У них точно есть все доказательства, но они не хотят признавать, что было на самом деле Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Депутаты Госдумы Андрей Колесник и Виктор Соболев назвали обвинения в адрес России провокацией.

«Никто себя не утруждает доказательствами, что в Румынии упал именно российский беспилотник», — отметил Колесник.