Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 29 мая 2026Россия

«Это пока цветочки». Кремль, Медведев и МИД России прокомментировали падение беспилотника на дом в Румынии

В Госдуме инцидент с БПЛА в Румынии назвали провокацией против России
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Romanian Department for Emergency Situations / Handout via Reuters

Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с упавшим в Румынии беспилотником. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«А как иначе», — ответил он на соответствующий вопрос.

БПЛА врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. В результате удара загорелась квартира на десятом этаже. По предварительным данным, пострадали два человека, жертв не обнаружено.

МИД Румынии обвинил в случившемся Россию и пообещал действовать с максимальной стойкостью для усиления международного давления на Москву для немедленного и всестороннего прекращения огня.

Фото: Inquam Photos via Reuters

В МИД инцидент назвали провокацией против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о реакции лидеров Евросоюза, назвав их заявления верещаниями. По ее словам, таким образом ЕС пытается отвлечь мир от главной проблемы.

«Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений [президента Украины] Владимира Зеленского», — заявила Захарова.

Она предупредила, что Россия ответит Румынии на объявление генерального консула Андрея Косилина персоной нон-грата.

Фото: Inquam Photos via Reuters

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал лидеров ЕС «заткнуться» на эту тему.

Это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований. Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!

Дмитрий Медведевзампред Совбеза РФ

По его мнению, страны Евросоюза — прямые участники военного конфликта с Россией. Они каждый день принимают участие в атаках на Россию, подчеркнул Медведев.

«Европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных», — указал дипломат.

Материалы по теме:
БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление
БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление
Сегодня
«Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине
«Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине
28 мая 2026
Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе
Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе
27 мая 2026

Позицию Евросоюза раскритиковали депутаты и сенаторы

Сенатор Совфеда от Донецкой Народной Республики Александр Волошин назвал ситуацию парадоксальной. По его словам, Евросоюз оказывает Украине финансовую и политическую поддержку, а ответственность за последствия ее провокаций пытается возложить на Россию.

«Европейские бюрократы годами верили, что могут бесконечно подливать масло в огонь конфликта и оставаться в безопасности. Теперь последствия долетают до территории стран НАТО — сначала Прибалтики, а теперь и Румынии», — отметил сенатор.

Фото: Stringer / Anadolu via Getty Images

Германия и Венгрия бездоказательно обвинили Россию в причастности к инциденту, а венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также поддержал «полное и тщательное расследование». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что результаты расследования могут даже не раскрыть.

Мы проводим расследования, фотографируем все, доказываем. А им свойственна дезинформация. Она рассчитана на реакцию людей в моменте. Потом проводят расследования, но вопрос: будут ли они делиться его результатами? Расследование по подрыву газопроводов «Северного потока» сколько они уже проводят? У них точно есть все доказательства, но они не хотят признавать, что было на самом деле

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Депутаты Госдумы Андрей Колесник и Виктор Соболев назвали обвинения в адрес России провокацией.

«Никто себя не утруждает доказательствами, что в Румынии упал именно российский беспилотник», — отметил Колесник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность

    В России родители попались на продаже педофилам интимных фото своих же детей

    Зависимость России от армянских овощей и ягод оценили

    Трамп рассказал про нехорошую жену «сонного Джо» и похвастался

    Российские танкисты применили самодельный КАЗ для защиты от дронов

    В Литве захотели получить ядерное орудие

    Названы опасные последствия картофельной монодиеты

    В России предложили ввести новый дорожный знак

    Австрия вызвала посла России в связи с инцидентом с дронами в Румынии

    Доктор Мясников перенес операцию и выпил стакан пива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok