Мадьяр отреагировал на падение БПЛА на жилой дом в Румынии

12:37, 29 мая 2026Мир

Мадьяр: Венгрия выражает солидарность с Румынией из-за падения БПЛА на жилой дом
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Венгрия выражает солидарность с Румынией в связи с попаданием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в социальной сети Х.

«Единство Европы и НАТО сегодня важнее, чем когда-либо (...). Венгрия решительно осуждает любые нападения, которые угрожают гражданскому населению и нарушают территорию и воздушное пространство суверенного государства-члена ЕС и НАТО», — отметил Мадьяр.

При этом премьер-министр Венгрии бездоказательно обвинил Россию в инциденте, добавив, что поддерживает «полное и тщательное расследование», которое еще не завершилось.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

