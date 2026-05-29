В России высказались о последствиях обвинений из-за падения дрона на жилой дом в Румынии

Журова допустила, что результаты расследования падения дрона в Румынии могут не раскрыть

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что результаты расследования падения беспилотника на жилую многоэтажку в румынском городе Галац могут не раскрыть. Своим мнением парламентарий поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Тут же главный факт — в моменте сказать эту информацию. Причем я слышала, что там не беспилотник, а якобы чуть ли не установка какая-то ударила. Но, видимо, потом поняли, что разрушения не свойственны этому боевому оружию, поэтому сказали про БПЛА. Иначе бы совсем фейк был. Они не признают того, что произошло у нас в общежитии, где погибло столько человек, детей. А тут сразу цепляются», — заявила Журова.

По словам депутата, страны НАТО собирают подобные бездоказательные факты, чтобы обвинять Россию и оправдывать помощь Украине.

«Мы проводим расследования, фотографируем все, доказываем. А им свойственна дезинформация. Она рассчитана на реакцию людей в моменте. Потом проводят расследования, но вопрос: будут ли они делиться его результатами? Расследование по подрыву газопроводов "Северного потока" сколько они уже проводят? У них точно есть все доказательства, но они не хотят признавать, что было на самом деле», — напомнила политик.

Если часто будут появляться такие обвинения, то это значит, что они пытаются сформировать определенное мнение. Вопрос: для чего? Чтобы оправдать нападение НАТО на Россию или оправдать финансирование Украины? Это две совершенно разные остроты Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в многоэтажку. После удара последовал взрыв, который попал на видео. Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU) уточнила, что загорелась квартира на 10 этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадали два человека.

Позднее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр бездоказательно обвинил Россию в произошедшем.