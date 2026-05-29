МИД России пригрозил Румынии ответом

Захарова заявила об ответе Румынии на объявление генконсула РФ персоной нон-грата

Россия ответит Румынии на объявление генерального консула Андрея Косилина персоной нон-грата. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — подчеркнула дипломат.

Ранее президент Румынии Никушор Дан объявил генерального консула России в европейской стране персоной нон-грата и сообщил о закрытии дипломатического представительства в Констанце. При этом румынская сторона не привела никаких доказательств того, что Москва может быть причастна к происшествию.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.