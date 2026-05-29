14:44, 29 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России жестко раскритиковали позицию ЕС по инциденту с БПЛА в Румынии

Сенатор Волошин: Обвинять РФ в падении дрона в Румынии — политический сюрреализм
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не разобравшись в деталях, поспешила обвинить Россию в падении беспилотника на территории Румынии, отметил сенатор Совфеда от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

«Представьте себе ситуацию: один человек бросает камень в окно соседа, а виноватым назначают прохожего на другой стороне улицы. Именно так видятся обвинения в сторону России. Это уже политический сюрреализм, типичный для Брюсселя», — пояснил Волошин.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация: Киев получает от Евросоюза деньги, оружие и политическую поддержку, а ответственность за последствия провокаций ВСУ автоматически пытаются возложить на Москву.

Сенатор отметил, что Брюссель стал заложником собственных решений.

Европейские бюрократы годами верили, что могут бесконечно подливать масло в огонь конфликта и оставаться в безопасности. Теперь последствия долетают до территории стран НАТО — сначала Прибалтики, а теперь и Румынии

Александр Волошинсенатор от Донецкой Народной Республики

«Но вместо того чтобы задать неудобные вопросы своим украинским подопечным, в Брюсселе вновь крутят старую пластинку про российскую угрозу. И пластинка эта будет крутиться до того момента, пока европейские граждане не начнут все пристальнее интересоваться не заявлениями Еврокомиссии, а фактами», — заключил Волошин.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы перешла еще одну черту. Она также сообщила о солидарности с Румынией и ее народом и том, что Еврокомиссия готовит 21-й пакет санкций против России.

