Депутат Колесник: Обвинения в адрес РФ из-за падения дрона в Румынии — провокация

Обвинения министерства иностранных дел Румынии в адрес России из-за падения беспилотника на жилой дом в городе Галац — провокация без доказательств, считает член комитета по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Никто себя не утруждает доказательствами, что в Румынии упал именно российский беспилотник. Уже давным-давно в западных странах презумпция невиновности отсутствует как таковая. Они вплоть до того, что врежутся сами головой в стенку, и сразу могут сказать, что это дух России», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что город Галац находится недалеко от Одессы и украинской границы. По мнению Колесника, инцидент является очередной попыткой создать зловещий образ России, чтобы затем использовать это в своих интересах. Он добавил, что западная пропаганда в последнее время сменила тактику: если раньше там убеждали всех в скором нападении России, то теперь с недоумением спрашивают, почему этого до сих пор не произошло.

«Пытаются сделать из России зловещий образ. Уже со слезой в голосе каждый день спрашивают: "Что ж Россия на нас не нападает? Она вот хочет же напасть". Сил уже нет как ждут этого, а Россия все не нападает и не нападает», — заключил Колесник.

Ранее сообщалось, что посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Галац на востоке страны. МИД Румынии утверждает, что дрон якобы является «российским». Никаких доказательств происхождения БПЛА при этом не приводится.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Мощный удар попал на видео.

