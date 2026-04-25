Посла России вызвали в МИД Румынии после падения дрона

15:25, 25 апреля 2026Мир

Посла России Липаева вызвали в МИД Румынии после падения БПЛА в городе Галац
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Галац на востоке страны. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

МИД Румынии утверждает, что дрон якобы является «российским». Никаких доказательств происхождения БПЛА при этом не приводится.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что обломки беспилотника при падении повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

