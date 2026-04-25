Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 25 апреля 2026Мир

Беспилотник упал на здание в Румынии

Reuters: МО Румынии сообщило о повреждении дома от обломков дрона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tulcea County Emergency Services / Reuters

Обломки беспилотника повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце. О падении осколков дрона на здание в ночь на субботу сообщает румынское министерство обороны, передает Reuters.

«Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке. Электрический столб и пристройка дома получили повреждения», — указано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент о пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, из здания было эвакуировано 50 человек. На месте происшествия работают специалисты спасательных служб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok