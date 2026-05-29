14:36, 29 мая 2026Мир

Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии

Песков: Путину было доложено о падении БПЛА на жилой дом в Румынии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину было доложено о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Румынии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«А как иначе», — ответил представитель Кремля на соответсвующий вопрос.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв, который попал на видео.

Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

МИД Румынии обвинил в случившемся Россию.

