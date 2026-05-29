Россиянин снимал несовершеннолетних девочек на камеру

11:38, 29 мая 2026Силовые структуры

В Костроме задержали мужчину за съемку несовершеннолетних девочек в магазине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: УМВД России по Костромской области

В Костроме задержали мужчину за съемку на мобильный телефон несовершеннолетних девочек в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в ходе мониторинга интернета сотрудники уголовного розыска обнаружили информацию о подозрительном мужчине. Злоумышленник в одном из городских магазинов снимал на камеру несовершеннолетнюю девочку.

Сотрудники полиции оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 42-летний местный житель. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд решил судьбу изнасиловавшего девушку в лифте жилого дома россиянина.

