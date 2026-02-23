Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 23 февраля 2026Мир

В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона

Jornada: 26 человек погибли в беспорядках в Мексике после ликвидации Эль Менчо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: @morelifediares / Reuters

Не менее 26 человек погибли во время беспорядков в Мексике, последовавших после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) Немесио Осегера Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Об этом сообщает мексиканское издание Jornada.

«В общей сложности 26 человек, в том числе беременная женщина, 17 сотрудников федеральных сил общественной безопасности и сил безопасности штата и 8 предполагаемых членов CJNG были убиты в это воскресенье», — отмечено в публикации.

Кроме того, по итогам операции были задержаны 27 человек по подозрению в насилии, мародерство и грабеж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали сроки заключения мирного соглашения по Украине

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    В Госдуме отреагировали на подготовку провокаций Запада у границ России

    Страна-основатель ЕС захотела его покинуть

    В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона

    Врач назвала продукты для повышения тестостерона у мужчин

    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала

    Ученый посоветовал есть один продукт при дефиците витамина D

    Нейтрализованный при попытке проникнуть в дом Трампа мужчина оказался одержим Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok