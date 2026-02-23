В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона

Не менее 26 человек погибли во время беспорядков в Мексике, последовавших после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) Немесио Осегера Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Об этом сообщает мексиканское издание Jornada.

«В общей сложности 26 человек, в том числе беременная женщина, 17 сотрудников федеральных сил общественной безопасности и сил безопасности штата и 8 предполагаемых членов CJNG были убиты в это воскресенье», — отмечено в публикации.

Кроме того, по итогам операции были задержаны 27 человек по подозрению в насилии, мародерство и грабеж.