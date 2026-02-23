WSJ: У наркокартеля CJNG в Мексике был план на случай кончины лидера

У мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) был продуман план на случай кончины лидера Немесио Осегера Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. На это указывает американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению обозревателей, ликвидация наркобарона Эль Менчо, которую организовали власти Мексики, была красной линией для картеля. Вскоре после этого по крайней мере в девяти штатах страны начались беспорядки. Сторонники наркокартеля поджигали автомобили и магазины, блокировали дороги.

«Они [CJNG] дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан», — приводит издание слова исследователя из Совета по международным отношениям Уилла Фримана.

Ранее стало известно, что бойцы картеля CJNG обучались на Украине управлять беспилотниками. Они также участвовали в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).