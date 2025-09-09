На Украине заметили бойцов самого могущественного мексиканского наркокартеля. Как они оказались в рядах ВСУ?

Milenio: Бойцы мексиканского наркокартеля CJNG обучались на Украине

Бойцы мексиканского «Картеля нового поколения Халиско» (CJNG) обучаются на Украине управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в боевых условиях. Об этом передает мексиканское издание Milenio.

В распоряжении издания оказалось видео с участием членов наркокартеля в бою на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отряд численностью 10 человек вступил в боевое столкновение с Вооруженными силами России в лесистой местности. Одна группа из четырех бойцов управляла двумя беспилотниками, пока остальные шесть человек, включая женщину, обеспечивали связь и огневое прикрытие.

Почему бойцы наркокартеля оказались на Украине?

По данным источников Milenio в правительстве мексиканского штата Халиско, бойцы CJNG отправились на Украину для обучения по использованию военных беспилотников и тактике ведения городской партизанской войны. На видео были запечатлены участники специального отряда, именуемого с 2020 года «Операторы беспилотников» и имеющего собственную эмблему в рамках картеля.

Как и регулярные армии, CJNG понимает важность демонстрации силы и демонстрации силы посредством пропаганды Milenio мексиканское издание

Бойцы наркокартеля использовали в бою гражданские БПЛА: на кадрах были замечены дроны DJI Matrice 300 RTK и DJI Mini 3. Отмечается, что Matrice 300 RTK обладают дальностью полета до 20 километров и способны переносить до трех килограммов взрывчатки. Эксперты также подчеркивают, что действия боевиков картеля соответствуют всем стандартам современных боевых действий и свидетельствуют о высококлассной подготовке.

Milenio также указало на присутствие женщины в составе отряда CJNG и ее роль в координации действий. По мнению специалистов по безопасности, это означает культурный сдвиг в рядах организованной преступности и изменение роли женщин в их деятельности.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Чем известен CJNG?

CJNG является самым могущественным наркокартелем Мексики, а бывший комиссар по национальной безопасности страны Ренато Салес назвал его «самой серьезной угрозой» для государства. Группировка причастна к расправам над представителями конкурирующих синдикатов и чиновниками, а также к похищениям людей и поставкам наркотиков в США.

История «Картеля нового поколения Халиско» CJNG образовалась в 2009 году в результате раскола картеля Milenio и победила другую ветвь синдиката — La Resistencia («Сопротивление»). Группировка располагается в штате Халиско на западе Мексики и специализируется на торговле кокаином и метамфетамином. Картель регулярно вступает в противостояния с конкурентами, включая известный синдикат «Синалоа». К 2018 году картель располагал примерно 100 лабораториями по всей Мексике. Примерный доход от торговли кокаином на тот момент составлял 8 миллиардов долларов в год, а метамфетамином — 4,6 миллиарда долларов в год. Основатель группировки Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный по псевдониму Эль Менчо, является самым разыскиваемым преступником в Мексике и одним из самых опасных преступников в США. Его обвиняют в торговле наркотиками с конца 1990-х годов, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Правительства США и Мексики предлагают вознаграждение в размере 15 миллионов долларов США и 300 миллионов мексиканских песо соответственно за информацию, которая приведет к его аресту.

CJNG отличилась особенной жестокостью: известны случаи каннибализма во время обучения киллеров и рядовых бойцов, жертвами которых становились заложники картеля. Группировку обвиняют в применении ручного противотанкового гранатомета против оппонентов, а также сбросе взрывчатки на территорию консульства США в Гвадалахаре в 2018 году. Milenio подчеркивает, что используемые боевиками на Украине БПЛА применялись и для сброса боеприпасов для гранатометов.

Некоторые киллеры носят круглую нашивку с надписью Fuerzas Especiales Menchola вверху и аббревиатурой CJNG внизу, в центре изображен дрон с буквами R3 Milenio мексиканское издание

Зачем картелю потребовался опыт боев на Украине?

Milenio предположило намерения CJNG вывести противостояние с правительством Мексики на новый уровень. Журналисты указали на способность группировки точечно атаковать органы власти, вооруженные конвои или даже стратегические объекты. Авторы допускают, что публикация видео стала частью пропагандистской стратегии картеля.

По мнению представителей издания, руководство картеля осознает возможность адаптировать гражданские технологии для ведения криминальной войны. Журналисты отмечают, что нынешние столкновения наркомафии и силовиков отличаются от привычной картины с засадами на колонны из бронеавтомобилей и перестрелками в городских трущобах.

Это уровень, на котором сливаются воедино технологии и насилие, где каждый взлетающий дрон является напоминанием, что организованная преступность в нашей стране действует в рамках высокоэффективных военных стратегий Milenio мексиканское издание

Граффити CJNG, штат Мичоакан, Мексика Фото: Alan Ortega / Reuters

Наемники из Латинской Америки на Украине

По словам исполняющего обязанности начальника отдела координации по вопросам иностранцев в ВСУ Константина Милевского, наемники из стран Латинской Америки регулярно пополняют ряды украинской армии. Одним из лидеров по вербовке наемников в ВСУ является Колумбия. Как пишет аргентинское издание La Razon, вербовка колумбийцев ведется через чаты в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и испаноязычные сайты.

40 процентов от общей численности наемников в ВСУ составляют представители латиноамериканских государств

По официальным заявлениям украинских военных, численность иностранцев в ВСУ составляет 8-16 тысяч человек. При этом ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах заявляет о примерно 20 тысячах наемников в рядах ВСУ. Однако, как утверждается, среди них стало больше людей без боевого опыта и пожилых ветеранов.

Трамп допустил военную операцию против наркокартелей

В ходе инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о планах признать наркокартели террористическими организациями. Политик подчеркнул, что речь идет о всех картелях, занимающихся производством и сбытом наркотиков, и уделил особое внимание картелю «Синалоа».

Возможно, Мексика не хочет этого, но мы должны сделать то, что является правильным Дональд Трамп президент США

В феврале 2025 года Госдеп США признал восемь картелей, включая CJNG, террористическими группировками. Внимание Вашингтона привлекли шесть синдикатов из Мексики, а также по одному из Сальвадора и Венесуэлы.

8 августа The New York Times сообщила о секретной директиве Трампа по подготовке к ударам по наркокартелям в Латинской Америке, которые его администрация признала террористическими организациями. Как утверждается, приказ дает официальную основу для проведения прямых военных операций на море и на территории иностранных государств.