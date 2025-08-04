«Я здесь никто». Иностранные наемники тысячами приходят в ВСУ. Как они теряют там жизни и веру в себя?

Hromadske: Иностранные наемники ВСУ испытывают различные трудности на Украине

Иностранные наемники в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают различные юридические и социальные трудности во время службы. Об этом пишет украинское издание hromadske.

Оно приводит историю бывшего бойца белорусского полка имени Кастуся Калиновского в составе Интернационального легиона ВСУ Эмилия Лобейко, уволившегося после почти трех лет службы. Наемник пожаловался на проблемы с легализацией и социальным обеспечением служащих в украинской армии иностранцев.

Сейчас я, условно говоря, здесь никто. По факту я не могу получить ни счет в банке, ни водительское удостоверение, ни даже прийти в больницу и заключить договор с терапевтом. Лечит меня просто один неравнодушный врач Эмилий Лобейко бывший наемник полка имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ

Наемники из стран бывшего СССР столкнулись со сложностями на Украине

Лобейко покинул Белоруссию после протестов по итогам президентских выборов 2020 года и присоединился к полку Калиновского сразу после его создания в марте 2022 года. Помимо правовых проблем, потери паспорта и сложностей со здоровьем он также столкнулся с неоднозначной реакцией родственников.

Позвонил, говорю: "Алло, отец, такая тема: я еду сейчас в поезде Гданьск — Варшава, а потом на Украину на войну". Он сказал: "Ты что, ********, что ты там забыл?!" Эмилий Лобейко бывший наемник полка имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ

Hromadske также упомянуло судебный процесс о попытке призыва в рамках мобилизации в ВСУ ранее воевавшего на стороне Киева гражданина Молдавии. Воинская часть отказала молдавскому наемнику в увольнении после двух лет службы, заявив, что с ним якобы не был заключен контракт о найме. Молдаванин смог оспорить решение командования только в апелляционном суде.

Эмилий Лобейко. Фото: @ej_kurwa_bober

Украинский адвокат Евгений Филипец указал на проблемы с социальным обеспечением как у самих наемников, так и у членов их семей. Родственники погибших иностранцев имеют право на единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен (33 миллиона рублей), однако процесс оформления документов может занимать больше года.

Проблемные вопросы есть. Ибо иностранцы в таких количествах у нас никогда не служили Константин Милевский исполняющий обязанности начальника отдела координации по вопросам иностранцев в ВСУ

В ВСУ рассказали о многократном увеличении вербовки иностранцев

Исполняющий обязанности начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский признал в разговоре с hromadske многократный рост темпов набора иностранных наемников. По его словам, ежемесячный набор иностранцев в украинскую армию увеличился со 100 человек в 2022 году до 600 человек. В качестве причин военный выделил запуск Центра рекрутинга иностранцев ВСУ и оплату государством отправки наемников на Украину.

Представители 72 стран служат в составе Интернационального легиона ВСУ

Милевский оценил общую численность наемников в ВСУ в 8-16 тысяч человек. При этом он отказался называть точное число потерь иностранных граждан за время вооруженного конфликта с Россией.

Фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

ВСУ начали активно вербовать наемников из Южной Америки

Как пишет The Sunday Times, привлечением иностранных наемников Украина восполняет потери на фронте. Воюющие в ВСУ с 2022 года украинцы отметили в разговоре с изданием, что больше не видят мотивации у недавно мобилизованных сограждан. На активный набор иностранцев в ряды украинской армии повлияли высокий уровень дезертирства и бегство мужчин призывного возраста из страны.

На сегодняшний день около 40 процентов [наемников] — это исключительно представители Южной Америки Константин Милевский исполняющий обязанности начальника отдела координации по вопросам иностранцев в ВСУ

Одним из лидеров по вербовке наемников в ВСУ является Колумбия: командир колумбийской штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) с позывным Гамлет оценил численность граждан стран в рядах украинской армии в две тысячи человек. Как пишет аргентинское издание La Razon, вербовка колумбийцев ведется через чаты в WhatsApp и испаноязычные сайты.

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Издание также отмечает высокий уровень зарплат наемников по сравнению с их доходами на родине: по словам бойца 47-й ОМБр с позывным Мэй, его доход в ВСУ вдвое превышает предыдущую зарплату в Колумбии.

2500-4000 евро в месяц составляет доход колумбийских наемников в составе ВСУ

Командир наемников ВСУ распустил отряд из-за нежелания «идти на убой»

15 июня американский наемник ВСУ, командир подразделения The Chosen Company («Рота избранных») Райан О'Лири раскритиковал украинское командование за ошибки и высокий уровень потерь. По его словам, ВСУ потеряли больше людей из-за командования, чем из-за действий Вооруженных сил России.

Вот одна из причин, почему я решил закрыть Chosen Company. Это противоречит моим убеждениям и ценностям — вести людей на убой без причины. Это противоречит моим принципам – воевать без должной информации Райан О'Лири бывший командир подразделения наемников ВСУ The Chosen Company

По словам наемника, командиры ВСУ предпочитают заботиться о собственном комфорте, а не о нормальных условиях жизни солдат. Он также добавил, что подобная система поощряет продвижение некомпетентных офицеров.

Ни один боец не будет воевать за офицера, которому не верит. Ни один боец не пойдет вперед, зная, что командование его не прикроет. Это война на истощение Райан О'Лири бывший командир подразделения наемников ВСУ The Chosen Company