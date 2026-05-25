92-летний мужчина и 85-летняя женщина сыграли свадьбу в доме престарелых

В Великобритании 92-летний мужчина и 85-летняя женщина сыграли свадьбу

В Великобритании пожилая пара сыграла свадьбу в доме престарелых после 10 лет романтических отношений. Об этом пишет «Би-би-си».

92-летний Джимми Купер и 85-летняя Андреа Каллен познакомились, когда были соседями. Они оба жили в специальных квартирах, оборудованных для людей, которым нужна помощь в повседневной жизни.

В феврале 2026 года женщина переехала в дом престарелых Charlton Grange, куда Купер стал приходить каждый день. Там они и решили устроить свадьбу. Сотрудники учреждения помогли им все организовать: местные повара подготовили праздничный стол, а пастор дома престарелых провел брачную церемонию.

Купер описывает свою жену как очень жизнерадостного человека. Каллен замечает в возлюбленном заботливость и доброту. «Он всегда знает, что мне нужно для счастья», — добавила она.

«[Эта свадьба] показывает, что жизнь не останавливается, когда человек переезжает в дом престарелых. Люди продолжают строить отношения, делать выбор и переживать значимые моменты независимо от возраста», — заявил представитель Charlton Grange.

Ранее сообщалось, что жительница США Джанет Фонтейн впервые вышла замуж в 76 лет. Она нашла любовь на сайте знакомств.

