Из жизни
10:03, 22 октября 2025Из жизни

Женщина впервые вышла замуж в 76 лет благодаря сайту знакомств

Жительница США нашла любовь на сайте знакомств и вышла замуж в 76 лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Martina Ebel / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Джанет Фонтейн впервые вышла замуж в 76 лет и раскрыла особенности отношений в пожилом возрасте. Об этом пишет Business Insider.

По словам Джанет, большую часть жизни она была сосредоточена на карьере и саморазвитии. У нее были отношения, но все они не вели к свадьбе. Женщина решила озаботиться замужеством лишь к 73 годам и попросила подругу зарегистрировать ее на сайте знакомств.

Там в феврале 2021 года Джанет и нашла свою будущую любовь — 78-летнего Клиффа. Их первое свидание прошло на виноградной плантации. «Он был таким джентльменом», — вспоминает женщина. Впоследствии они часто созванивались и ездили друг к другу в гости.

В декабре 2023 года Клифф предложил Джанет купить обручальные кольца. Он пошутил, что не сможет сделать ей классическое предложение, стоя на колене, из-за возраста. Женщине и не было этого нужно. В апреле 2025 года они сыграли свадьбу.

«Вступление в брак в пожилом возрасте — это напоминание о том, какой быстротечной может быть жизнь», — отметила Джанет. Она рассказала, что несколько их близких просто не дожили до свадьбы.

Ранее сообщалось, что в городе Остин, США, 98-летний мужчина и 96-летняя женщина влюбились друг в друга и меньше чем через год отпраздновали свадьбу в доме престарелых. По словам мужчины, он влюбился в будущую жену, когда увидел, как она ест курицу.

