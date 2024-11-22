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16:51, 22 ноября 2024Из жизни

98-летний мужчина влюбился в 96-летнюю женщину и женился на ней

Пара долгожителей отпраздновала свадьбу в доме престарелых в Остине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В городе Остин, США, 98-летний мужчина и 96-летняя женщина влюбились в друг друга и меньше чем через год отпраздновали свадьбу в доме престарелых. Романтической историей пожилой пары поделилась газета The Washington Post.

Бернард Снайдер и Джо Картрайт познакомились несколько лет назад. Они оба овдовели: Картрайт в 2014 году, Снайдер — в 2023 году. По словам мужчины, он не планировал заводить новые отношения, пока не обратил внимание на Картрайт в ресторане, где они случайно пересеклись. Мужчина рассказал, что влюбился в женщину, когда увидел, как она ест курицу.

Позже Снайдер набрался смелости и пригласил женщину на 98-летие. Он так и не решился ничего сделать во время праздника, но после, по совету двоюродного брата, подарил ей букет роз и шоколадное мороженое. За это Картрайт поцеловала его в щеку. Долгожители начали вместе ужинать, гулять во дворе и заниматься спортом. Через несколько месяцев Снайдер решил жениться и сделал Картрайт предложение.

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«Мы находимся на конечном этапе нашей жизни, но мы все равно влюбились друг в друга», — отметил мужчина. Поначалу женщина не считала нужным выходить замуж в таком пожилом возрасте, но потом приняла эту идею. Они поговорили со своими детьми, и те поддержали их. «Я думаю, это поможет им обоим оставаться в живых дольше», — отметила одна из дочерей Снайдера.

1 ноября пара сыграла свадьбу. После церемонии они посетили могилы своих бывших супругов и оставили на них цветы. «Это было очень мило, — подчеркнула дочь Картрайт. — Каждый раз, когда я думаю об этом, у меня слезятся глаза».

Ранее сообщалось, что в 2022 году долгожители из города Тилликолтри, Великобритания, сыграли свадьбу через 60 лет после помолвки. По словам их дочери, они до сих пор ведут себя как влюбленные подростки и всегда флиртуют друг с другом на публике.

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