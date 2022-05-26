Пара долгожителей поженилась после 60 лет помолвки

Daily Mail: долгожители сыграли свадьбу после 60 лет совместной жизни

Долгожители из города Тилликолтри, Великобритания, сыграли свадьбу через 60 лет после помолвки. Об этом сообщает Daily Mail.

Алекс Гамильтон, которому сейчас 90 лет, и его 89-летняя возлюбленная Джейн познакомились в 1956 году. Тогда он был женаты, она замужем. Джейн сделала первый шаг к отношениям, взяв Алекса за руку, когда они переходили через дорогу.

Шесть лет спустя Алекс предложил возлюбленной выйти за него замуж. Тогда мужчина жил с двумя детьми от первого брака, а у Джейн был один ребенок, и она проживала в Бирмингеме. Пара начала совместную жизнь, а Джейн изменила фамилию, поэтому дети до 16 лет не догадывались, что их родители не заключили официальный брак. В действительности они так и не поженились: родительские обязанности и управление собственным бизнесом не оставляли на это времени.

Пара сыграла свадьбу лишь недавно. На торжестве присутствовали их пятеро детей и 11 внуков. Джейн в инвалидном кресле везли к алтарю 29-летняя внучка Клэр МакДоналд и 23-летний внук Крэг МакДоналд.

59-летняя дочь Алекса и Джейн Салли МакДоналд сказала: «Это был главный подарок, который папа должен был подарить маме — жениться на ней». Она рассказала, что оба ее родителя заметно нервничали. По ее словам, они до сих пор ведут себя как влюбленные подростки и всегда флиртуют друг с другом на публике.

Ранее сообщалось, что житель британского города Кардифф впервые женился в возрасте 95 лет, его избранницей стала 84-летняя возлюбленная. Мужчина сделал предложение возлюбленной всего несколько месяцев назад.