Пара долгожителей поженилась после 60 лет помолвки
Долгожители из города Тилликолтри, Великобритания, сыграли свадьбу через 60 лет после помолвки. Об этом сообщает Daily Mail.
Алекс Гамильтон, которому сейчас 90 лет, и его 89-летняя возлюбленная Джейн познакомились в 1956 году. Тогда он был женаты, она замужем. Джейн сделала первый шаг к отношениям, взяв Алекса за руку, когда они переходили через дорогу.
Шесть лет спустя Алекс предложил возлюбленной выйти за него замуж. Тогда мужчина жил с двумя детьми от первого брака, а у Джейн был один ребенок, и она проживала в Бирмингеме. Пара начала совместную жизнь, а Джейн изменила фамилию, поэтому дети до 16 лет не догадывались, что их родители не заключили официальный брак. В действительности они так и не поженились: родительские обязанности и управление собственным бизнесом не оставляли на это времени.
Пара сыграла свадьбу лишь недавно. На торжестве присутствовали их пятеро детей и 11 внуков. Джейн в инвалидном кресле везли к алтарю 29-летняя внучка Клэр МакДоналд и 23-летний внук Крэг МакДоналд.
59-летняя дочь Алекса и Джейн Салли МакДоналд сказала: «Это был главный подарок, который папа должен был подарить маме — жениться на ней». Она рассказала, что оба ее родителя заметно нервничали. По ее словам, они до сих пор ведут себя как влюбленные подростки и всегда флиртуют друг с другом на публике.
Ранее сообщалось, что житель британского города Кардифф впервые женился в возрасте 95 лет, его избранницей стала 84-летняя возлюбленная. Мужчина сделал предложение возлюбленной всего несколько месяцев назад.