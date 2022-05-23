Мужчина впервые женился в 95 лет

Wales Online: первой женой 95-летнего мужчины из Кардиффа стала его 84-летняя возлюбленная

Житель британского города Кардифф впервые женился в возрасте 95 лет, его избранницей стала 84-летняя возлюбленная. Об этом сообщает Wales Online.

Джулиан Мойл, которому сейчас 95 лет, и Валери Уильямс, которой 84 года, познакомились 23 года назад в баптистской церкви в Кафдиффе. В этой же церкви они устроили свадьбу. Мужчина сделал предложение возлюбленной всего несколько месяцев назад.

На церемонии бракосочетания присутствовали 40 друзей и родственников пары. На торжестве выступал оперный певец, так как жених в прошлом тоже имел оперную карьеру. Мойл родом из Австралии и эмигрировал в Великобританию в 1954 году. С 1970 до 1982 года он исполнял сольные партии в Национальной Опере Уэльса. Его избранница родилась и выросла в Кардиффе.

«Я не могу поверить в это», — прокомментировала Уильямс тот факт, что они сочетались браком после стольких лет знакомства. Мойл отметил, что это «изумительно». Пара планирует провести медовый месяц на родине Мойла.

Когда мужчину спросили, как он чувствует себя после того, как, наконец, женился после стольких лет холостяцкой жизни, он ответил: «Не припомню ни одного другого брака».

«Это как в случае с Янусом, у которого было лицо на передней части головы и еще одно на задней части, поэтому он мог смотреть и в прошлое, и в будущее», — отметил он.

«Я смешу тебя», — сказала Уильямс. «Вы не представляете, какой она бывает смешной», — подтвердил Мойл.

Ранее сообщалось, что житель города Сомертон, Великобритания, был женат восемь раз и собирался сыграть девятую свадьбу, но передумал и отменил помолвку. Мужчина сообщил, что планирует написать книгу об отношениях, «так как у него есть опыт».

