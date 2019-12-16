Мужчина передумал жениться девятый раз после восьми разводов

Житель английского города Сомертон был женат восемь раз и собирался сыграть девятую свадьбу, но передумал и отменил помолвку. Об этом сообщает издание The Sun.

Рон Шеппард (Ron Sheppard) впервые женился в 1966 году. Этот брак продлился год и распался. С тех пор мужчина был женат еще семь раз. У него восемь детей.

Самая недавняя свадьба Рона состоялась с женщиной по имени Венг (Weng). Они заключили брак в 2004-м и расстались в 2016 году. Все браки Шеппарда заканчивались разводами.

В ноябре 71-летний Шеппард сделал предложение 30-летней Роуз Хэнс (Rose Hans) после года отношений по интернету. Мужчина никогда не видел Хэнс, но собирался жениться на ней после того, как она окончит курс сестер милосердия в Гане.

Пара должна была встретиться в пятницу, 13 декабря, но Шеппард разорвал помолвку. Он пояснил, что Хэнс давила на него, а он чувствовал, что заключать с ней брак было бы неправильно, так как он не любит ее по-настоящему.

Шеппард сообщил, что планирует написать книгу об отношениях, «так как у него есть опыт».

Ранее сообщалось, что житель Саудовской Аравии передумал жениться после того, как впервые увидел лицо своей невесты на свадебной церемонии. До этого дня пара ни разу не встречалась, а сама свадьба была устроена их родственниками.

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