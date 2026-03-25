11:49, 25 марта 2026

Названа стоимость билета на электричку из России до Белоруссии

Зарина Дзагоева
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Билет на электричку из России до Белоруссии будет стоить около 500 рублей в одну сторону. Такие данные назвало РИА Новости со ссылкой на приложение РЖД.

Уточняется, что стоимость билета из Смоленска до Орши составит 500 рублей ровно, а до Витебска — 435 рублей. Продажа уже открыта, электрички будут ходить со 2 апреля ежедневно до трех раз в сутки. Время в пути составит до двух часов.

Согласно данным Минтранса, в планах также запустить составы из Великих Лук в Полоцк и Витебск, а также из Брянска в Гомель.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд возобновит курсирование между Россией и Китаем впервые после пандемии. Уточняется, что состав будет отправляться из Забайкальска и прибывать в Маньчжурию.

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    В России предложили опасную инициативу для электростанций

    Солнце уйдет из Москвы

    Простую бытовую привычку связали со снижением риска деменции

    Мишустин поручил Минтрансу подготовить предложения по постоплате парковок

    Заболевшую раком 54-летнюю звезду реалити-шоу не смогли спасти

    В Монголии сделали заявление о запасах поставляемого из России топлива

    Раскрыты новые детали плана США по Ирану из 15 пунктов

    Названа стоимость билета на электричку из России до Белоруссии

    Аршавин не смог найти покупателей на роскошный особняк в Петербурге

    Все новости
