Названа стоимость билета на электричку из России до Белоруссии

Билет на электричку из России до Белоруссии будет стоить 500 рублей

Билет на электричку из России до Белоруссии будет стоить около 500 рублей в одну сторону. Такие данные назвало РИА Новости со ссылкой на приложение РЖД.

Уточняется, что стоимость билета из Смоленска до Орши составит 500 рублей ровно, а до Витебска — 435 рублей. Продажа уже открыта, электрички будут ходить со 2 апреля ежедневно до трех раз в сутки. Время в пути составит до двух часов.

Согласно данным Минтранса, в планах также запустить составы из Великих Лук в Полоцк и Витебск, а также из Брянска в Гомель.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд возобновит курсирование между Россией и Китаем впервые после пандемии. Уточняется, что состав будет отправляться из Забайкальска и прибывать в Маньчжурию.