Поезд возобновит курсирование между Россией и Китаем впервые после пандемии

Пассажирский поезд возобновит курсирование между Россией и Китаем впервые после пандемии. Об этом сообщает РЖД в Telegram-канале.

Уточняется, что состав будет отправляться из Забайкальска и прибывать в Маньчжурию. Первый рейс запланирован на 8 марта. «Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути — около 25 минут», — указано в сообщении.

В РЖД добавили, что продажа билетов стартует в ближайшее время и будет доступна за 60 дней до отправления.

Поезда из Забайкальска в Маньчжурию прекратили ходить в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Тогда же было приостановлено и все остальное железнодорожное сообщение.

Ранее власти России и Китая запустили туристический и экскурсионный железнодорожный состав «Чанлюйхао». Маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовать в три этапа.

