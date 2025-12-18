Реклама

Врач назвала самые главные ошибки при принятии душа

Дерматолог Негбенебор: Горячая вода — самая главная ошибка при принятии душа
Мария Винар

Фото: Freepik

Американский дерматолог Николь Негбенебор назвала самые главные ошибки при принятии душа. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

В первую очередь врач указала на слишком горячую воду и долгое пребывание в ванне. «Слишком долгое мытье и слишком высокая температура воды могут лишить кожу необходимых ей естественных защитных масел», — предупредила она.

Кроме того, распространенной ошибкой является использование чрезмерно ароматизированного мыла. Вместе него, как считает эксперт, лучше выбрать средства, предназначенные для ухода за чувствительной кожей.

В заключение Негбенебор призвала не увлекаться в душе пилингом, поскольку данная процедура может привести к сухости и раздражению. Для ее проведения специалист порекомендовала применять средства, содержащие молочную или гликолевую кислоту.

В ноябре хирург по пересадке волос Мехмет Эрдоган назвал правильную последовательность действий во время принятия душа.

