16:35, 16 ноября 2025

Врач назвал правильную последовательность действий во время принятия душа

Хирург Эрдоган: Во время душа нужно мыть сначала тело, лицо, а потом голову
Мария Винар

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Хирург по пересадке волос клиники Smile Hair, расположенной в Стамбуле, Мехмет Эрдоган назвал правильную последовательность действий во время принятия душа. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По словам доктора, сначала нужно мыть тело, затем лицо и только потом голову. Он объяснил, что данный порядок действий может существенно повлиять на сохранение здорового внешнего вида волос.

«Многие люди наносят шампунь и кондиционер, а затем продолжают мыть тело, позволяя остаткам средств оставаться на коже головы слишком долго. Длительное нахождение продуктов на коже головы закупоривает поры и повреждает волосяные фолликулы», — пояснил медик.

В июне Мехмет Эрдоган предупредил об опасности расчесывания мокрых волос.

