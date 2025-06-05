Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:27, 5 июня 2025Ценности

Врач предупредил об опасности расчесывания мокрых волос

Хирург Мехмет Эрдоган: Расчесывание мокрых волос может привести к их выпадению
Мария Винар

Фото: Sergii Kolesnikov / Getty Images

Хирург по пересадке волос клиники Smile Hair, расположенной в Стамбуле, Мехмет Эрдоган предупредил об опасности расчесывания мокрых волос. Соответствующий комментарий приводит New York Post (NYP).

По его словам, данное действие может привести к выпадению волос. «Когда вода проникает внутрь волоса, она начинает растягивать его кутикулу. Расческа, в свою очередь, еще больше растягивает ослабленные пряди. Высыхая, они не возвращаются в исходное состояние и остаются поврежденными на структурном уровне», — объяснил врач и отметил, что повреждениям больше подвержены окрашенные пряди.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Специалист по колористике и парикмахер Брианна Дельвеккио согласилась с мнением медика и добавила, что стресс, строгая диета и частые укладки также влияют на здоровье волос. В связи с этим она посоветовала использовать расческу с широкими зубьями. Кроме того, эксперт порекомендовала обратить внимание на так называемую гибкую расческу. «Гибкие щетинки отлично подходят для распутывания прядей без натяжения. Техника тоже имеет значение — всегда начинайте снизу и постепенно продвигайтесь вверх», — отметила она.

В заключение Дельвеккио призвала перед расчесыванием использовать несмываемый уход. Такое средство, по ее словам, сделает волосы мягкими и гладкими.

Ранее эксперт бренда «ТРЕСемме» Анастасия Фомина раскрыла правильный способ сделать начес без вреда для волос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Раскрыты последствия возможного участия Пугачевой в фестивале в России

    Россиянам предложили отдых «ультра все включено» в Египте летом за 65 тысяч рублей

    Боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры

    Ветеринар назвал способ охладить питомцев в жару

    Трамп поговорил с Си Цзиньпином

    Для россиян оживили легенды кино

    Раскрыта тайна Свитков Мертвого моря

    Украина осудила Польшу

    Европейский центробанк снизил ставки в восьмой раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости